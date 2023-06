Un nano materiale per combattere la Xylella

(ANSA) - CHIETI, 28 GIU - Da uno studio dell'università 'D'Annunzio' arrivano nuove terapie per combattere la Xylella: si chiama 'Argirium SUNc' il nuovo nano materiale in grado di agire efficacemente su molti patogeni sia batterici che fungini, responsabili di molte patologie sia in campo medico che in fitopatologia e ci sono le evidenze di efficacia per combattere e sconfiggere la Xylella, una patologia che colpisce alcune piante come l'ulivo.

Il nuovo nano materiale che ha dimensioni del nano world (pochi nanometri) è stato caratterizzato e sintetizzato per la prima volta stabile in soluzione acquosa nei laboratori dell'ateneo di Chieti-Pescara da una equipe di ricercatori coordinata dal dottor Luca Scotti che da anni si occupa di nuovi materiali e che svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche.

L'efficacia di questo materiale è stata comprovata da diverse sperimentazioni in vitro ed ora anche precliniche e cliniche, coinvolgendo altri centri di ricerca sul territorio nazionale ovvero le università di Teramo, di Roma Tor Vergata e di Perugia. Le ricerche multicentriche hanno portato ad ottenere un nano materiale dalle proprietà battericide, batteriostatiche, e fungicide uniche a concentrazioni efficaci di pochi parti per milione (mg/litro).

L'Argirium SUNc, il nuovo nano composto frutto di questa ricerca, ha richiesto cinque anni di sperimentazione e di controlli al fine di comprendere la sua efficacia e la sua eventuale tossicità. I risultati della ricerca su questo nuovo nano materiale sono stati pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche del settore come 'Scientific Report di Nature' ad alto impatto nel settore sia dei nano-materiali sia delle sperimentazioni in campo microbiologico, fitopatologico e biomedico. "Possiamo ritenere a ragione - commenta oggi il dottor Luca Scotti - che da oggi la Xylella, questa patologia che tanto preoccupa i coltivatori dell'ulivo, sia trattabile efficacemente e che 'Argirium SUNc' possa offrire una reale e concreta soluzione al problema". (ANSA).