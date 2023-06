Colibrì Ensemble, 14 appuntamenti per XI stagione al Flaiano

(ANSA) - PESCARA, 28 GIU - Dieci anni il 28 settembre, 300 abbonati, un cartellone con 14 appuntamenti all'Auditorium Flaiano di Pescara: con la sua undicesima stagione concertistica torna il Colibrì Ensemble. "In pochi ci credevano, sono dieci anni che Pescara può vantare una propria orchestra, apprezzata in tutta Italia e stimata anche oltre i confini nazionali" dichiara il direttore artistico Andrea Gallo. "Quest'anno - aggiunge la presidente Gina Barlafante - l'Auditorium che, con i suoi 490 posti, una volta ci sembrava difficile riempire, ci è stato stretto in più di un'occasione. Anche questo ci spinge ad andare avanti con entusiasmo".

L'Orchestra da Camera suonerà con il violoncellista Nicolas Altstaedt e con i pianisti Alexander Lonquich, Martina Consonni, Leonardo Pierdomenico, Matteo Fossi, con il primo flauto della Bayerische Staatsoper di Monaco, Paolo Taballione, e con il primo oboe della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Ivan Podyomov. Tra gli appuntamenti che non vedono direttamente coinvolta l'orchestra: The Bass Gang, prime parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala, dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dell'Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Quest'anno, poi, nuova collaborazione con il Teatro Immediato e il suo fondatore, Edoardo Oliva.

'Sogno di una notte di mezza estate', il 7 ottobre, versi di Shakespeare e musica di Mendelssohn, aprirà la stagione. Musica e teatro insieme anche nell'appuntamento conclusivo, il 20 aprile 2024, "Le Mille e una notte" e il poema sinfonico di Rimskij Korsakov Scheherazade.

La programmazione si spinge oltre i confini della musica classica: in cartellone anche i Four on six, una delle realtà jazz manouche più attive in Italia, e poi il 'Brandebur…jazz', un 'concerto a due volti. Novità assoluta, al via il 20 ottobre, l'Emmet Club, "il club di una volta": l'orchestra inaugura un live music club, riservato ai soci e aperto a chiunque ami jazz, blues, rock, punk, metal, pop e cantautori, pronto a ospitare cabaret, teatro, presentazioni e altre attività culturali.

