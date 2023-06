Sisma L'Aquila, dopo 14 anni al via lavori sede Provincia

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - Parte l'iter per il ritorno degli uffici dell'amministrazione provinciale dell'Aquila nella storica sede di via Sant'Agostino, in pieno centro nel capoluogo regionale, gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009: i lavori partiranno nelle prossime settimane e, secondo una stima, dovrebbero avere la durata massima di 700 giorni.

Nella sede provvisoria, in via Monte Cagno all'Aquila, è stato presentato il progetto che prevede la costruzione di un nuovo edificio dopo la demolizione della struttura originaria, avvenuta nei mesi scorsi. Le caratteristiche della moderna, sicura e innovativa struttura sono state illustrate davanti al presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, al vicepresidente, Vincenzo Calvisi, al consigliere Gabriella Sette e ai dirigenti provinciali dagli ingegneri Luciano Viero, Enzo Ferragosti ed Eliseo Iannini: questi ultimi professionisti hanno rappresentato le imprese che si sono aggiudicate l'appalto, rispettivamente 'Prisma Engineering Srl', 'Kostruttiva S.c.p.a.' e 'Costruzioni Iannini'. Il costo complessivo è di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni per i lavori e 3 milioni per spese tecniche e procedurali.

Il nuovo palazzo si svilupperà su 5 livelli per complessive 35 zone uffici oltre a sale riunioni, servizi igienici, una sala espositiva e spazi di attesa. L'ultimo piano sarà dedicato alla presidenza. È previsto, inoltre, un piano interrato che sarà destinato ad area parcheggio per una capienza che va fino a 17 autovetture. La superficie totale sarà di oltre 1000 metri quadrati.

"Il ritorno nella storica sede di Via Sant'Agostino è per l'ente molto significativo, non solo per gli amministrativi, ma per tutti coloro che quotidianamente fanno del loro meglio per la nostra Provincia - spiega Caruso - E' un obiettivo che ci siamo posti sin dal principio del nostro mandato. Le ferite provocate dalla tragedia del terremoto dell'Aquila non si rimargineranno mai, ma oggi è stato fatto un importante passo verso una definitiva rinascita che inorgoglisce tutti noi".

