Sanità, dal primo luglio nel Chietino assistenza turisti

(ANSA) - CHIETI, 27 GIU - L'assistenza sanitaria ai turisti in provincia di Chieti sarà attiva dal 1° luglio con un doppio percorso assistenziale: per le prestazioni ordinarie si potrà far ricorso agli studi dei Medici di Medicina generale che operano in forma singola o associata e Nuclei di Cure Primarie, tutte in grado di garantire adeguata assistenza di base anche ai turisti, nell'ambito dell'istituto delle visite occasionali, come previsto dall'accordo collettivo nazionale di categoria.

Tali prestazioni dovranno essere remunerate dagli utenti alle tariffe di 20 euro per la visita ambulatoriale e 30 per la domiciliare. Per le situazioni di emergenza, invece, come lo scorso anno sono state attivate postazioni con ambulanza a San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo e Palena, che saranno attive dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00. "Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più per far sentire i turisti assistiti in caso di necessità e per evitare accessi ulteriori al Pronto Soccorso anche quando non necessario - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael - La collaborazione con i medici di medicina generale ci permette di superare l'indisponibilità di professionisti ad accettare l'incarico per la medicina turistica, come per l'assistenza primaria in generale. Abbiamo investito risorse per dare risposte anche in urgenza, con ambulanze dedicate, che vanno a integrare il servizio accanto al 118. Il nostro impegno è stato massimo, sotto il profilo organizzativo e delle risorse messe a disposizione". (ANSA).