Pallanuoto, Yiannis Giannouris nuovo tecnico del Club Aquatico

(ANSA) - PESCARA, 27 GIU - Colpo grosso per il Club Aquatico che parteciperà al prossimo campionato di serie B maschile di pallanuoto. Yiannis Giannouris, ex capo allenatore della nazionale greca maschile, è infatti il nuovo allenatore della formazione pescarese. Giannouris non ha bisogno di presentazioni avendo un palmares di assoluto valore. In Italia ha allenato il Pescara Pallanuoto e il Siracusa. Si è seduto anche sulle panchine del CN Marsiglia, Gezira SC (Egitto) e naturalmente svariati club della Grecia, suo Paese di origine.

Giannouris è stato anche Responsabile Operazioni Giochi Olimpici di Atene 200; Responsabile Operazioni Giochi Europei, Baku 2015; vicepresidente Water Polo Development e Direttore HaBaWaBa International Festival.

Giannouris ricoprirà nel Club Aquatico anche il ruolo di direttore generale, affiancando il presidente Riccardo Fustinoni nella crescita della società e nel ruolo di direttore tecnico coordinerà uno staff già importante, composto dall'ex olimpionico Marco D'Altrui, Fabrizio D'Onofrio, Mattia De Ioris e Fabio Di Fonzo. Responsabile del settore giovanile torna ad essere proprio Marco D'altrui. (ANSA).