Orso assalta allevamento a Scanno, strage di capre e galline

YDD (ANSA) - SULMONA, 27 GIU - Capre e galline uccise, più altri animali dispersi: è il bilancio dell'ultima incursione di un orso bruno marsicano in un allevamento di Scanno (L'Aquila).

L'episodio è avvenuto in località San Liborio, mentre in paese di stava festeggiando la Notte Romantica.

Sul posto sono intervenuti i guardiaparco e i carabinieri della stazione di Scanno per i rilievi di rito e per constatare lo stato dei luoghi. Ingente il danno economico con il proprietario dell'allevamento che è scoppiato in lacrime dopo essersi accorto della strage di animali, 23 capre e 10 galline.

Il plantigrado, stando a quanto si è appreso, sarebbe un maschio privo di radiocollare. (ANSA).