Inaugurato il presidio di Soccorso Alpino Gdf a Roccaraso

ROCCARASO, 27 GIU - Si è tenuta questa mattina, in località Aremogna a Roccaraso, la cerimonia di inaugurazione del presidio del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) intitolato al maresciallo capo, medaglia di bronzo al valor militare, Rinaldo Baldassarri.

"L'intervento è stato realizzato grazie all'accordo tra Amministrazione Provinciale dell'Aquila e Guardia di Finanza - ha dichiarato il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso - ed è finalizzato ad ospitare il prestigioso reparto del Soccorso Alpino del corpo (Sagf). Si conclude oggi un percorso iniziato qui con il primo sopralluogo nel 2021. Il punto costituirà una garanzia eccezionale alla sicurezza dei cittadini, con una costante presenza sul territorio di personale altamente specializzato, non solo a garanzia della legalità ma anche per assicurare la tempestività nei soccorsi in montagna. Il presidio, inoltre, accrescerà i servizi e le potenzialità di un'area che, nella piena funzionalità della stagione sportiva invernale, accoglie le centinaia di migliaia di persone che accorrono presso il terzo bacino sciistico nazionale".

Gli interventi effettuati sul manufatto di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, hanno riguardato sia gli ambienti esterni che interni con una particolare attenzione alla riqualificazione dell'involucro, per tutelare la conservazione delle preesistenze e dei materiali costruttivi originali, con inserimento di soluzioni progettuali e azioni finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, per garantire l'adeguamento e la fruizione a chiunque abbia una limitata capacità motoria.

Le operazioni eseguite hanno permesso di riqualificare sia i 1.200 metri quadrati dell'edificio dell'ex casa cantoniera che i 2.500 metri quadrati dell'area esterna. L'importo complessivo dei lavori è di 340mila euro.

Tra le autorità che hanno presenziato all'evento il generale Bruno Buratti, il generale Gianluigi D'Alfonso, il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco, il generale, e presidente Anas, Edoardo Valente, il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato ed il presidente del tribunale di Sulmona Pierfilippo Mazzagreco.

