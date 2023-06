Gru si ribalta sulla Ss 80, due feriti e traffico deviato

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - Una gru si è ribaltata nel pomeriggio lungo la Statale 80 all'altezza del km 34,500, in corrispondenza del territorio comunale del capoluogo.

L'incidente ha provocato il ferimento di due persone.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, dal km 28,800 al km 41,750 il traffico è stato deviato sulla viabilità adiacente, con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico, oltre al personale del 118. (ANSA).