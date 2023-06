Consiglio Abruzzo, ok cambio nome Comune in Popoli Terme

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, riunito oggi all'Aquila, ha approvato all'unanimità il progetto di legge che cambia il nome del Comune di Popoli in Popoli Terme: ora la palla passa al ministero dell'Interno che dovrà emanare un apposito decreto. Lo comunica il capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco. "Era doveroso supportare questo progetto di legge, specie per dar seguito a una precisa e netta volontà dei cittadini che, il 7 maggio scorso, tramite un referendum, hanno scelto di aggiungere 'Terme' nel nome della loro città. Tutto ciò, da legislatore regionale, mi inorgoglisce perché evidenzia i nostri sforzi e gli investimenti messi sul campo necessari per sviluppare gli stabilimenti termali. Il nuovo nome senz'altro contribuirà al rilancio del paese, dal punto di vista turistico ed economico, con un brand da promuovere" conclude l'esponente della Lega. (ANSA).