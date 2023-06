Inchiesta Pescara: Masci, da Procura nessun blocco lavori

(ANSA) - PESCARA, 26 GIU - "Ho avuto una interlocuzione istituzionale, ripeto istituzionale da istituzione a istituzione e da sindaco, con la Procura della Repubblica per chiedere se potevamo proseguire con gli atti e la Procura mi ha risposto in maniera assolutamente cordiale dicendomi che non c'è nessun atto del comune che è sottoposto a un blocco e che quindi i lavori possono proseguire. Questo per me è la tranquillità e la garanzia perché è importante che si possano continuare i lavori sul territorio. Il dirigente Rossi li sta verificando così come il segretario generale. Abbiamo 100 milioni di euro di lavori alcuni fatti e altri da fare per cambiare il volto della città".

Così il sindaco di Pescara Carlo Masci a margine del Consiglio comunale di questa mattina a Pescara che tra i punti all'ordine del giorno ha la nomina di Fabrizio Trisi (coinvolto nell'inchiesta della Guardia di finanza) a dirigente dei lavori pubblici. (ANSA).