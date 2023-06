Inchiesta Pescara: Masci, da Procura nessun blocco lavori (2)

(ANSA) - PESCARA, 26 GIU - "Il dirigente Trisi è stato valutato dall'apposita commissione, venendo valutato in modo molto positivo per l'attività svolta all'interno dell'Amministrazione e il sindaco non poteva assolutamente intervenire per modificare quella valutazione. E aggiungo che il Niv (Nucleo Interno di Valutazione) non era stato nominato dal sindaco Masci. È un organo terzo e che in questo caso era stato nominato dal sindaco Alessandrini. Quindi io non ho modificato nulla del Niv quando mi sono insediato", ha poi proseguito Masci.

"È stato il Niv a valutare le performance dei dirigenti e il sindaco non poteva intervenire. E quindi le mie sono scuse generali per quanto riguarda il ruolo di sindaco ma per quanto riguarda le attività amministrative non potevo intervenire e non sono intervenuto perché se fossi intervenuto avrei commesso un abuso d'ufficio e questo è chiaro a tutto anche a chi oggi strilla cercando di coinvolgere l'Amministrazione in una situazione personale che riguarda alcune persone e che è sottoposta al vaglio della magistratura. Mentre in passato molti politici delle amministrazioni precedenti mi sembra sono stati coinvolti in vicende giudiziarie che hanno comportato anche misure cautelari e noi non abbiamo mai detto nulla e oggi invece diciamo con forza che tutti i controlli non hanno portato al coinvolgimento di nessun politico nella vicenda odierna". (ANSA).