Energia: impianto biometano Aciam a Startup Italia Summit

(ANSA) - AVEZZANO, 26 GIU - "Sarà un modello per tutta l'Italia l'impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano di Aciam". E' quanto annuncia la società tramite una nota. Sarà presentato come esempio di economia circolare e impianto green nell'ambito dell'evento "Startup Italia Summit 2023" che si terrà martedì 27 giugno a nella sede dell'università Luiss di Roma.

"Startup Italia Summit 2023" è una vetrina nata per presentare start up innovative, idee green e soluzioni tecnologiche sostenibili. All'iniziativa parteciperanno operatori nazionali e internazionali che operano nel settore dell'innovazione tecnologica dell'ambiente e della sostenibilità, ma anche investitori, banche, fondi nazionali e internazionali interessati a idee innovative e progetti green realizzati nel nostro paese.

"L'invito a presentare il nostro progetto in una così importante manifestazione - afferma l'amministratore delegato di Aciam Alberto Torelli - è la testimonianza di come il nostro impianto rappresenti un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti, di sostenibilità e di economia circolare".

Dello stesso avviso anche Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko sistemi ecologici e socio industriale di Aciam. "La società Aciam, che raccoglie nel suo azionariato enti pubblici e privati - evidenzia Di Carlo - è un esempio di come il privato e il pubblico possano lavorare efficacemente insieme portando a casa importanti risultati in tema ambientale di sostenibilità portando lustro e prestigio al territorio marsicano e all'intera provincia dell'Aquila". (ANSA).