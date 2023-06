Chef sequestrato: 'C'è un video, Benny sta bene'

YDD (ANSA) - ECUADOR, 26 GIU - "Benny sta bene e non dobbiamo preoccuparci. I rapitori sembrano non essere intenzionati a fargli del male". Lo ha detto uno dei dipendenti del ristorante dello chef sulmonese, Panfilo Colonico, sequestrato nel suo ristorante in Ecuador nel pomeriggio dello scorso venerdì. Il dipendente dell'attività ha reso noto che i banditi avrebbero consegnato un video alla Polizia in cui appare lo chef abruzzese in buone condizioni di salute mentre parla con i suoi rapitori.

"Siamo tutti scossi e aspettiamo impazienti che tutto si risolva nel migliore dei modi"- ha concluso il dipendente. (ANSA).