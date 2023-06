Scontro auto-moto a Chieti, muore centauro

(ANSA) - CHIETI, 24 GIU - Una persona è morta questa mattina nello scontro fra una moto e un'auto avvenuto in via dei Frentani a Chieti poco prima delle 10. La vittima è il conducente della moto, un uomo di 56 anni, deceduto sul colpo.

Illeso il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio per San Giovanni Teatino. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Nor di Chieti. (ANSA).