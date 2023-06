Sciopero McDonald's Avezzano: azienda, dialogo con sindacati

(ANSA) - AVEZZANO, 24 GIU - In merito allo sciopero che si è svolto ieri presso il McDonald's di Avezzano, l'azienda conferma che ha interessato otto dipendenti su 60 del ristorante e ribadisce la collaborazione e il dialogo con le parti sindacali.

"Per McDonald's - si legge in una nota - il rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro diritti è un principio fondamentale. Lavorare da McDonald's significa lavorare in un luogo inclusivo, familiare, in cui poter contare sul lavoro di squadra".

"Gli orari di lavoro sono pianificati con turnazioni . si prosegue nella nota - tenendo in considerazioni le esigenze di tutti i lavoratori, anche durante i giorni festivi, valutate le necessità operative e la copertura turni adeguate, nel pieno rispetto di quanto previsto dai contratti a norma di legge".

