Pride Abruzzo:sindaco Chieti,ancora una volta è città aperta

(ANSA) - CHIETI, 24 GIU - "Chieti dimostra questa sera per una ulteriore volta di essere una città aperta, diversamente da come viene comunemente descritta città bigotta, mentalmente limitata per quanto riguarda le diversità e questo non può farmi altro che piacere confermare quindi che la mia città si dimostra all'altezza di tante altre città". Lo ha detto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, commentando il Pride Abruzzo in corso di svolgimento dal pomeriggio nel capoluogo teatino dove sono confluiti da diverse località abruzzesi.

"Teniamo conto tra le altre cose che Chieti era l'unico capoluogo in Abruzzo che non aveva ospitato il pride - ha aggiunto Ferrara - per cui era venuto il momento che anche il cambiamento di tendenza politica, non per dare una connotazione politica per forza, permettesse una manifestazione sui diritti civili e legali per tutti, che quindi Chieti diventasse palcoscenico per la rivendicazione di questi diritti". (ANSA).