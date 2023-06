L'Aquila Film Festival, cinque proiezioni estive al Maxxi

(ANSA) - L'AQUILA, 24 GIU - Sono cinque le proiezioni in programma nell'ambito del cartellone estivo del MAXXI L'Aquila, in programma nella corte di palazzo Ardinghelli in collaborazione con L'Aquila Film Festival e l'Università dell'Aquila. Tutti gli appuntamenti sono previsti di giovedì alle 21.

Si parte il 29 giugno con 'Ferro 3 - La casa vuota', di Kim Ki-Duk (Corea del Sud, 2004). A seguire, il 6 luglio ci sarà 'Visitors', di Godfrey Reggio (Usa, 2013), quindi Mulholland drive, di David Lynch (Francia Usa, 2001), previsto giovedì 13.

Gli ultimi due appuntamenti sono previsti il 20 luglio con 'Le quattro volte' di Michelangelo Frammartino (Germania - Italia - Svizzera 2010) e il 27 luglio con 'Dancer in the Dark' di Lars Von Trier (Danimarca-Francia-Germania 2000).

"In apertura e chiusura di rassegna - ha commentato il patron di L'Aquila Film Festival, Federico Vittorini - ci sarà un confronto con l'allestimento 'visibile invisibile', in corso a palazzo Ardinghelli. Per 'Visitors' e 'Mulholand drive' interverranno rispettivamente i professori Univaq Ornella Calvarese e Mirko Lino".

Alla presentazione dell'iniziativa, in seno al cartellone #estatealMAXXIaq, anche il rettore di ateneo, Edoardo Alesse.

"Il dialogo con le realtà del territorio per noi è importante - ha detto quest'ultimo - collaboriamo con MAXXI ma anche con l'Accademia delle Belle arti e con il Conservatorio per ampliare il raggio culturale". (ANSA).