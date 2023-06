Inquinamento: appello Wwf Abruzzo, Tua punti su elettrico

(ANSA) - PESCARA, 24 GIU - "È importante il rafforzamento dell'offerta nel trasporto pubblico, ma acquistare nel 2023 autobus a metano non è assolutamente una scelta ecologica". A sostenerlo è la presidente del Wwf Abruzzo, Filomena Ricci, a proposito delle strategie dell'azienda di trasporti regionali Tua, annunciate ieri dal presidente Gabriele De Angelis, che sostiene di "portare avanti convintamente il discorso della mobilità green".

"Dal sito di TUA - spiega la Ricci - si vede che ha una flotta di 845 autobus di cui 110 a metano e il resto a gasolio.

Continuare così vuol dire ingessare ulteriormente TUA sulla dipendenza da fonti fossili".

Secondo la presidente di Wwf Abruzzo "vanno scelti mezzi elettrici per contribuire alla decarbonizzazione e contrastare il cambiamento climatico. Inoltre i mezzi elettrici liberano le nostre città dai gas di scarico che sono un pericolo per la salute dei cittadini. Da non trascurare la riduzione dell'inquinamento acustico che nei mezzi elettrici praticamente è inesistente".

"Come Wwf - sottolinea la Ricci - non possiamo che invitare TUA a rivedere questa scelta e aprire un confronto su scelte realmente sostenibili. In generale sarebbe necessaria una nuova visione di mobilità a livello regionale, ad esempio il potenziamento del trasporto pubblico con le modalità descritte e delle piste ciclabili, nonché campagne di sensibilizzazione, che incentivi i cittadini a usare meno le proprie automobili".

