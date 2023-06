Torna 'Notte romantica nei Borghi più Belli d'Italia'

Toccherà anche l'Abruzzo e il Molise l'evento nazionale dedicato all'Amore più atteso dell'anno: la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia, 8^ edizione.

Più di 1000 eventi diffusi negli oltre 220 borghi partecipanti.

Lo speciale focus "Flash Mob Unplugged" confermato anche per questa edizione. Sabato 24 giugno, I Borghi più belli d'Italia diventeranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia.

"Un'occasione per celebrare l'amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d'Italia abruzzesi e molisani", afferma Antonio Di Marco, presidente dell' Associazione "I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise". Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un'atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie dei nostri centri storici per gustare i menù studiati per l'occasione. Un evento per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei nostri Borghi in ogni forma: non solo l'inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche.

In Abruzzo e Molise saranno 20 i borghi nei quali ci si potrà dichiarare amore: Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Castelli, Città Sant'Angelo, Fornelli, Guardiagrele, Navelli, Oratino, Pacentro, Penne, Pettorano sul Gizio, Rocca San Giovanni, Scanno, Sepino e Tagliacozzo. (ANSA).