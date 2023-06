Estate di concerti internazionali per i Solisti Aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 23 GIU - Un'estate ricca di impegni e collaborazioni, anche quest'anno, per i Solisti Aquilani. Dopo aver aperto il 21 giugno, nel giorno dedicato alla Festa internazionale della musica, la terza edizione dell'Appia Antica music festival di Roma con le Quattro stagioni di Vivaldi, nel week end, il sodalizio musicale torna protagonista in Abruzzo.

La direzione artistica è di Maurizio Cocciolito.

Sabato 24 e domenica 25, infatti, per i Concerti nel territorio, il quartetto dell'orchestra si esibirà, con inizio alle 18.30, rispettivamente a Calascio (sul sagrato della chiesta di Sant'Antonio) e a Gagliano Aterno (nel parco giochi di piazza del Popolo), in provincia dell'Aquila. La formazione è composta da Federico Cardilli, violino; Luana De Rubeis, viola; Giulio Ferretti, violoncello; Ettore Maria Del Romano, clavicembalo.

Giovedì 29, invece, appuntamento a Terni, nell'Anfiteatro romano, alle 21,30, con il Roby Lakatos ensemble, in un programma scintillante con musiche, tra gli altri, di Lakatos, Rimsky-Korsakov, Piazzaolla, Brahms.

Martedì 4 luglio, invece, i Solisti saranno a Riga, in Lettonia, con la direzione di Olivier Holt. Il programma prevede brani di Tansman, Hartmann (Concerto funebre per violino e archi, solista Daniele Orlando) e Bartòk. Di rilievo anche le date previste per martedì 18 e domenica 30 luglio ai Cantieri dell'Immaginario dell'Aquila. Con la cantante e attrice tedesca, Ute Lemper, il primo incontro alla Scalinata di San Bernardino nel programma "From Berlin to Broadway", con i Solisti Aquilani ci saranno Mario Corvini direttore e Vana Gierig al pianoforte.

Domenica 30 l'orchestra sarà diretta da Beatrice Venezi e avrà la partecipazione dell'attore Giorgio Pasotti, anche direttore artistico del Teatro stabile d'Abruzzo, come voce recitante in un omaggio a Gabriele D'Annunzio, a 160 anni dalla nascita.

Lo spettacolo, una produzione dei Solisti, ha come titolo "Io ti veglierò. Io ti proteggerò" e sarà portato in scena giovedì 27 luglio a Taormina Arte, lunedì 31 luglio al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Info e biglietti: (già disponibili quelli per Ute Lemper) sul sito www.cantieriimmaginario.it. Info 0862 420369. (ANSA).