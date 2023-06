Reliquia beato Livatino al Santuario Madonna del Silenzio

(ANSA) - AVEZZANO, 22 GIU - La reliquia della camicia insanguinata di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990, venerato come beato e martire dalla chiesa cattolica, sarà esposta al Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano i prossimi 25 e 26 giugno.

Domenica 25 è in programma alle 9 la Santa Messa di accoglienza celebrata dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, mentre nel pomeriggio, alle 18, è prevista una testimonianza del generale dei carabinieri, Antonio Cornacchia.

Lunedì 26 alle 8 la Santa Messa, mentre alle 11 ci sarà spazio per un momento di preghiera con la partecipazione dei carabinieri; in serata, alle 21, veglia dell'Azione Cattolica diocesana.

L'arrivo della reliquia di Livatino al Santuario della Madonna del Silenzio è un evento che rafforza l'impegno nella lotta contro la mafia e richiama l'attenzione sulle vittime della criminalità organizzata. Il santuario, immerso nella natura incontaminata delle montagne marsicane, è meta di pellegrinaggio per coloro che cercano pace interiore e consolazione spirituale. (ANSA).