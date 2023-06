Festival Muntagninjazz, sette comuni in rete per la montagna

YDD (ANSA) - SULMONA, 22 GIU - Quasi due mesi di spettacoli ed eventi per celebrare la musica, la montagna e la gioia di stare insieme è stato pubblicato il cartellone degli eventi legato al Festival Muntagninjazz, giunto quest'anno alla 17/a edizione, in programma dal 24 luglio al 2 settembre.

Sette comuni in rete per fare cultura ed economia con il motore della musica di livello: Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo Di Giove, Introdacqua, Pacentro, Pescocostanzo e Prezza. Grandi nomi in programma anche per questa estate. Da Stefano Bollani a Fabrizio Bosso, che si esibiranno rispettivamente il 14 e il 16 agosto, fino all'appassionante e suggestiva rassegna di Piano Piano per Sulmona in programma il 18 e 19 agosto. Pianoforti schierati nei punti più caratteristici del centro storico Sulmona.

"I grandi eventi - hanno commentato i sindaci dei comuni interessati - rappresentano un punto fisso per l'offerta turistica estiva della vallata". (ANSA).