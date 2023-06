'Acustica' apre i concerti di Estatica a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Sarà 'Acustica' a inaugurare Estatica la rassegna al Porto Turistico 'Marina di Pescara' che coniuga jazz, pop-rock, nomi internazionali, giovani talenti nella musica, nel teatro e nella moda. Appuntamento sabato 24 giugno, a partire dalle ore 21.30.

Il format è ideato da Spray Records e verrà condotto dalla giornalista Federica Fusco. Sul palco si esibiranno oltre dieci artisti: Acanto, il duo Zuccarino/Duronio, Matteo Dossena, Miriam Ricordi, Mvr, Pier, Rocco Ferri, Rubywave, Sandra Ippoliti, Terzacorsia (foto) e Urania. La serata sarà trasmessa in diretta sui social del Marina e di Estatica con una scaletta spazierà dal blues al soul, dal samba al reggae.

"Acustica" vuole anche valorizzare gli artisti abruzzesi che eseguiranno sul palco dei brani inediti, in stile minimal, senza soluzioni sceniche d'effetto. Piuttosto denso il programma nell'arco estivo. Dal 30 giugno al 2 luglio: il Marina ospiterà la tappa pescarese di Festivalmar un villaggio culturale itinerante che tocca dieci porti italiani all'insegna del divertimento.

Per i fedelissimi di Pescara jazz, le date di riferimento sono da lunedì 10 a mercoledì 12 luglio. Ad esibirsi anche Roberto Gatto (lunedì 10) e i Yellow Jackets (mercoledì 12). In cartellone anche format consolidati come Cover Lover, Combat Rock e The Biggest Combat Rock Band. Spazio anche al Reggae Festival e al Summer Magic Family Show, tra illusionismo e comicità e alla rassegna "Concerti sotto le stelle", storico festival ideato e condotto dal chitarrista Maurizio Di Fulvio. Riconfermata la collaborazione con Teatriamoci e Federico Perrotta in agosto.

Brio e suspence per la nuova edizione dello Zoo Music Fest, 6, 7 e 8 agosto con i big Mr. Rain, Tananai, Fabri Fibra. Nell'arco dei due mesi sono attesi anche Michele Di Toro (9 luglio), Andrea Scanzi (29 luglio), Matthew Lee (13 agosto) Anna Mazzamauro (16 agosto) e Nada (18 agosto).

Info e modalità biglietti su www.estatica-pescara.com.