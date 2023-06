Notte prima degli esami, duemila in piazza ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 21 GIU - Ieri sera più di duemila ragazzi hanno partecipato alla "notte prima degli esami", l'evento organizzato dalla Proloco di Avezzano in collaborazione con il Comune di Avezzano in piazza risorgimento. Una serata di festa con musica, dove ha partecipato anche il sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio e il Vescovo dei Marsi Giovanni Massaro.

L'evento è stato anche di tipo orientativo per i futuri maturandi, molte università pubbliche e private infatti hanno allestito dei box informativi spiegando l'offerta informativa.

Quasi tutti i sindaci marsicani hanno voluto dare l'in bocca al lupo ai loro concittadini, che per affrontare la carriera universitaria saranno costretti ad allontanarsi dalle famiglie.

"Questa notte è ancora vostra - ha commentato il sindaco Giovanni di Pangrazio - in bocca al lupo ragazzi. Sono e sarò sempre vicino a voi". (ANSA).