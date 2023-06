Festa della Musica, no stop al Conservatorio L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 21 GIU - In occasione della Festa internazionale della Musica, il Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila sta portando avanti una giornata di musica no stop in occasione della. Sino alle 18, con il titolo "Vivi la Vita" anche dall'Aquila come in tutta Europa, la musica di ogni genere, è la vera protagonista del solstizio d'estate.

Molti gli spettacoli e le attività tenute dagli allievi e dai docenti del conservatorio e dalle scuole di musica e teatro della città le cui esibizioni sono attese dentro e fuori l'edificio dell'istituto di alta formazione musicale aquilano.

L'apertura della giornata si è proposta come un vero e proprio invito a partecipare alla festa con il concerto che si terrà nell'atrio dell'edificio e i saluti istituzionali del presidente Nazzareno Carusi e del direttore Claudio Di Massimantonio.

"Vivere ardendo e non bruciarsi mai recita un celebre motto dannunziano - ha ricordato quest'ultimo -. E nel solstizio d'estate, giorno più lungo dell'anno, stiamo vivendo intensamente e no stop anche la nostra programmazione che dà rilievo a realtà dell'istituto e delle scuole secondarie del territorio".

Alle 16, la cerimonia di premiazione della seconda edizione Premio Conservatorio dedicato agli studenti e sostenuto dalla Fondazione Carispaq.

Diverse le iniziative, inoltre, in programma all'Aquila e in Abruzzo per la ricorrenza, anche nel fine settimana prossimo. Prosegue intanto il programma dei Giovedì del "Casella".

Concerti per la Città, il prossimo appuntamento è previsto per il 29 giugno alle ore 18 all'auditorium del Conservatorio con un ensemble che con "Trio Impressions" renderà omaggio a Nino Rota eseguendo il Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte ai cinquant'anni dalla sua composizione e, in chiusura, è previsto un programma dedicato a due classici del Jazz dal titolo "Monk meets Coltrane". (ANSA).