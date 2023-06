Etichette da 50 aziende, torna 'Abwine' a Sulmona

YDD (ANSA) - SULMONA, 21 GIU - Torna a Sulmona 'Abwine', la vetrina abruzzese del vino. Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2022, a partire dalle ore 18, il Cortile del Complesso della ss Annunziata, in Corso Ovidio a Sulmona, ospiterà la quinta edizione dell'Abruzzo Wine and Culture, l'evento più atteso da parte di tutti i Winelovers.

Sono previste etichette in degustazione rappresentative di oltre 50 aziende del territorio, in una vetrina dedicata anche all'osservazione da parte di operatori e giornalisti del settore, in un ambiente raffinato che ha messo in mostra, agli occhi dell'Abruzzo, fin dalla prima edizione, il cuore della Città di Sulmona.

La manifestazione, nata con l'obiettivo di far conoscere la produzione vitivinicola abruzzese e intrecciandola con arte e cultura, anche quest'anno ospiterà diversi appuntamenti culturali gratuiti. "'Abwine' - ricordano gli organizzatori - è un luogo di incontro e di ritrovata comunità, dove la promozione territoriale diviene mezzo di sana coerente sociale e rappresenta il filo rosso di una narrazione più complessa che lega cultura, arte, storia ed enogastronomia di un intero territorio, con l'obiettivo di valorizzare l'Abruzzo in tutte le sue sfaccettature". (ANSA).