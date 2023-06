Estate al Maxxi, al via il cartellone di eventi all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 21 GIU - Il MAXXI L'Aquila saluta l'arrivo dell'estate con un'installazione di Danilo Bucchi nella corte del museo e con il primo dei tredici appuntamenti che compongono la proposta di intrattenimento culturale del museo in programma realizzato in collaborazione con realtà del territorio che animerà il museo e piazza Santa Maria Paganica fino a fine luglio con presentazioni editoriali, installazioni artistiche, musica e cinema.

Domani pomeriggio, giovedì 22 giugno, alle 17, in piazza Santa Maria Paganica, il direttore di MAXXI L'Aquila, Bartolomeo Pietromarchi presenterà l'intero cartellone e inaugurerà "L'Eccezione" la struttura temporanea per l'estate realizzata nella Piazza grazie alla collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila. Con lui ci saranno Ersilia Lancia, assessore al Turismo del Comune dell'Aquila che ha patrocinato il cartellone, oltre al rettore Univaq Edoardo Alesse, il direttore del Conservatorio Statale di Musica "Casella" Claudio Di Massimantonio, il direttore dell'Aquila Film Festival, Federico Vittorini.

Saranno poi presenti il curatore del 74/o Premio Michetti, Costantino D'Orazio, e Andrea Lombardinilo, presidente della Fondazione Michetti, per presentare la collaborazione con il MAXXI L'Aquila per il Premio Michetti Giovani che porterà nella project room del museo, fino al 16 luglio, le sperimentazioni pittoriche su vetro della finalista Gaia Liberatore, studentessa dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

Dopo l'iniziativa inaugurale dalle 18, fino a tarda notte a ingresso gratuito, piazza Santa Maria Paganica si trasformerà in un "dance floor". Dj set di Dj Red, Emmanuelle, Serena Di e Stefano Cattivera. Iniziativa a cura di Pinewood, uno dei festival musicali più importanti del centro Italia dal 14 al 16 luglio all'aeroporto dei Parchi (L'Aquila).

Domenica 25 giugno, inoltre, MAXXI L'Aquila ospiterà l'associazione "Il Miracolo Bianco delle Mani" per l'International Lace Day con dimostrazioni delle differenti tecniche di merletto, laboratori e una esposizione dei manufatti. Il cartellone estivo entrerà poi nel vivo da giovedì 29 giugno e continuerà fino a giovedì 27 luglio. (ANSA).