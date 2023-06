Case Comunità e Nuclei cure, esponenti Pd contro Asl 1

(ANSA) - L'AQUILA, 21 GIU - I consiglieri comunali Stefano Albano, Stefano Palumbo, Stefania Pezzopane, Simona Giannangeli ed Elia Serpetti, in rappresentanza di tutti i gruppi di opposizione al Consiglio comunale dell'Aquila, e il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, intervengono sulla vicenda della futura realizzazione della Case della Comunità, esprimendo forti riserve sulla scelta dell'ubicazione di una di queste all'interno del complesso ospedaliero del San Salvatore.

"Contravvenendo ad ogni dettato normativo - spiegano - la Asl dell'Aquila sta prevedendo la Casa della comunità all'interno dell'ospedale San Salvatore, una decisione fuori da ogni logica considerando che le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale alleggerendo il lavoro dei nosocomi. Una notizia che abbiamo appreso quasi per caso ieri durante l'incontro che abbiamo chiesto e ottenuto con il management dell'azienda sanitaria, che diventa grottesca se si pensa che i locali individuati sono nei piani superiori al Cup, già oggi in sofferenza, e che le stesse Case della comunità prevedono un proprio centro di prenotazione".

Di qui la richiesta di dimissioni del direttore generale della Asl Ferdinando Romano e dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. "Il motivo per il quale non si sarebbe scelto Collemaggio come tutti si aspettavano quale location per la Casa della comunità sarebbe legato al fatto che mancano circa 5 milioni di euro nella programmazione del Pnrr - ha spiegato Albano, che ha svelato come - per affrontare lo stravolgimento della viabilità che subirebbe il San Salvatore è previsto un project financing per due nuovi parcheggi. Dunque dobbiamo aspettarci parcheggi a pagamento per andare all'ospedale.

Inoltre sulla vicenda dei Nuclei di Cure Primarie abbiamo assistito da parte del management asl a balbettii e scarica barile verso la Regione Abruzzo, che a detta di Romano, non fornisce dati chiari relativamente la capienza del fondo di riferimento. Purtroppo diversi medici ed operatori coinvolti hanno confermato che il rischio chiusura di alcuni nuclei a dicembre 2023 è altissimo". (ANSA).