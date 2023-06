Giornata rifugiato, proiezioni e incontri all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GIU - Sono diverse le iniziative in programma anche all'Aquila in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata oggi anche per ricordate tutte le vittime dell'immigrazione.

Per l'occasione, il Muspac di piazza d'Arti ha organizzato per questo pomeriggio la proiezione di "The Jungle" di Cristian Natoli (Tesla Production).

Un documentario su chi parte e chi resta. Il film entra in punta di piedi in un progetto di teatro sociale che riguarda una piccola comunità di migranti, afghani e pakistani, arrivati a Gorizia attraverso la Rotta Balcanica, una delle principali vie di immigrazione in Europa. Il documentario si focalizza sulla creazione di legami tra le persone soffermandosi sui punti di contatto e non sulle differenze.

La scommessa, riuscita, del film è stata quella di raccontare un luogo per molti sconosciuto ed oscuro e di portarlo alla luce mettendo in contatto due entità - la città e il popolo dei migranti - che si sfioravano senza mai incontrarsi, ma che avrebbero potuto imparare molto l'una dall'altra.

A seguire, un piccolo buffet al Circolo Querencia con la partecipazione dei beneficiari del progetto Sai (Accoglienza ed Integrazione) del Comune dell'Aquila gestito da Arci Solidarietà L'Aquila Scs, ed i beneficiari del progetto Sai Comune di Pizzoli (L'Aquila) gestito da Arci L'Aquila Aps. Beneficiari che nell'arco della giornata sono stati protagonisti di momenti di incontro e di condivisione con la cittadinanza aprendo le porte degli appartamenti in cui sono ospitati offrendo una colazione interculturale agli abitanti dei condomini dove vivono. (ANSA).