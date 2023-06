Turismo: press tour estivo di 'Travel Experience' all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 19 GIU - Dopo la prima edizione dello scorso dicembre, con 140 partecipanti torna "Quilaquila, Travel & Experience" con una seconda edizione rivolta alla stampa specializzata del settore turistico che dal 22 al 25 giugno sarà ospite all'Aquila per scoprirne bellezze e opportunità.

L'iniziativa, promossa dall'assessorato comunale al Turismo e alla Promozione dell'Immagine della città, ha come principale obiettivo quello di implementare l'attività di promozione del capoluogo e del suo territorio e si rivolge anche a figure specializzate nel settore turistico e marketing territoriale, tra buyer, giornalisti, blogger, agenzie di viaggio e tour operator.

L'edizione estiva di Travel and Experience prevede una serie di escursioni guidate organizzate per gli esperti e la stampa e finalizzate a far conoscere meglio e apprezzare le bellezze del territorio. Tra le tappe principali sono in lista il Santuario della Madonna d'Appari, Fonte Cerreto, Campo Imperatore, le Terre della Baronia con visita dei borghi di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e la sua Rocca, visita del centro storico dell'Aquila e dei suoi palazzi più importanti come palazzo Pica Alfieri, i musei Munda e Maxxi, il Mammut. L'appuntamento è giovedì 22 giugno alle 10 al palazzetto dei Nobili con la partecipazione di esperti del settore come Paolo Borghesi, della Dmo di Bellaria Igea Marina (Rimini), Gian Marco Montanari, imprenditore e founder di AlbergatorePro, Fabio Lalli, imprenditore digitale e Alessandro Crociata, direttore dell'Osservatorio Culturale Urbano dell'Aquila al Gssi.

"In questa seconda edizione - ha detto l'assessore comunale al Turismo Ersilia Lancia nel presentare l'iniziativa insieme al sindaco Pierluigi Biondi - ci siamo maggiormente concentrati sul comunicare la città dell'Aquila e il suo territorio, oltre i confini regionali. Al press tour prenderanno parte, infatti, giornalisti specializzati in viaggi e turismo enogastronomico provenienti da importanti emittenti e testate giornalistiche di settore, che in tre giorni avranno modo di conoscere e approfondire L'Aquila e il suo territorio". (ANSA).