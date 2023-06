La Barattelli promuove Rassegna Organistica con Ton Koopman

(ANSA) - L'AQUILA, 19 GIU - Uno dei massimi esperti di musica barocca nel mondo, il clavicembalista, organista e direttore d'orchestra olandese Ton Koopman, torna a L'Aquila per aprire la XXVII edizione della Rassegna Organistica promossa dalla Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli". Ton Koopman si esibisce martedì 20 giugno sull'organo costruito nel 1650 da Luca Neri da Leonessa, l'Oratorio di Sant'Antonio dei Cavalieri de Nardis situato in Via San Marciano nei pressi di Piazza Duomo, con inizio alle ore 21,15. Il prezioso strumento è tornato a splendere lo scorso anno dopo i lavori di restauro a seguito del sisma del 2009.

Ton Koopman conosce molto bene la realtà degli organi storici del comprensorio aquilano: per tutte si ricorda la pubblicazione nel 1994 dei "Fiori musicali" e brani dal Secondo Libro di Toccate di Girolamo Frescobaldi che fu registrata sull'Organo monumentale di Fedeli (1726) della Basilica di San Bernardino, che lui stesso ha voluto inaugurare dopo i lavori di restauro due anni fa. L'evento fu seguito da Rai5. Anche in questa occasione il Maestro Koopman ha scelto un programma specifico basato sulle caratteristiche dello strumento con musiche di Buxtehude, Frescobaldi, Sweelinck, Cornet, Bull, Cabanilles ed anche Mozart. Sarà l'occasione straordinaria per tornare a visitare il bellissimo Oratorio e per riascoltare la voce del prezioso strumento con uno dei più grandi organisti europei.La Rassegna Organistica prosegue fino al 29 giugno con altri tre eventi: il 24 giugno nella Basilica di San Bernardino dove il duo formato dal trombettista Jonathan Pia e l'organista Davide Pozzi si esibiscono usando entrambi gli strumenti presenti in Basilica; agli altri due appuntamenti sempre nell'Oratorio di Sant'Antonio dei Cavalieri de Nardis saranno il 27 giugno con Nicola Procaccini e il 29 giugno con la violista Giovanna Barbati insieme a Edoardo Bellotti, un altro grande appassionato e conoscitore del patrimonio organistico presente nel territorio aquilano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. (ANSA).