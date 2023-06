Calcio: Vastese-Termoli, altri 3 Daspo per incidenti

(ANSA) - CHIETI, 19 GIU - Altri tre giovani, fra i quali un minorenne, sono stati identificati dalla Polizia quali ai autori degli atti di violenza del 14 maggio al termine dell'incontro di calcio di serie Vastese-Termoli, e sono stati raggiunti dal Daspo emesso dal questore di Chieti, Francesco De Cicco.

Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di L'Aquila e gli è stato notificato un Daspo per anni tre con obbligo di firma. Gli altri due sono maggiorenni appartenenti alla tifoseria del Francavilla Calcio, gemellata con quella della Vastese: sono stati notificati Daspo rispettivamente per cinque anni con obbligo di firma, e per sei anni. I provvedimenti del questore sono stati tutti convalidati dal Gip del Tribunale di Chieti, che ha ritenuto concreta la prognosi di reiterazione di azioni della stessa specie e capaci di esporre a serio rischio tutti gli spettatori presenti e chiunque si trovi nelle vicinanze di impianti.

Il 14 maggio scorso al termine dell'incontro di calcio di serie D Vastese-Termoli, persa dalla squadra di casa che nell'occasione è retrocessa, un consistente gruppo di tifosi della vastese, dopo aver sfondato i cancelli perimetrali del campo sportivo, aveva invaso il terreno di gioco dirigendosi verso il settore ospiti, al cui indirizzo erano stati lanciati vari oggetti contundenti. Per gli stessi fatti in precedenza sette tifosi erano stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per scavalcamento, invasione di campo, lancio di materiale pericoloso in occasione di una manifestazione sportiva.

Inoltre nei loro confronti era stato applicato il Daspo cioè il divieto di accesso, per periodi da quattro a sette anni, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri della comunità Europea, ove si svolgeranno competizioni di calcio, nazionali ed lnternazionali, con la prescrizione inoltre di comparire presso il Commissariato di di Vasto, quindici minuti dopo l'inizio e quindici prima del termine di ogni gara che la Vastese calcio disputerà in campionato, coppe o amichevoli. (ANSA).