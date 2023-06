Nuova Pescara, Trulli, Spoltore sarà il salotto culturale

(ANSA) - SPOLTORE, 17 GIU - "Noi dovremo diventare il salotto culturale della nuova città. Su questo noi abbiamo le idee chiare". Lo dice all'ANSA il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, a proposito del ruolo che la cittadina avrà nell'ambito di Nuova Pescara, città che nascerà nel 2027 dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

"Il salotto - sottolinea il primo cittadino - ce l'abbiamo anche dal punto di vista urbanistico, dato che il centro storico si presta e con le opere che stanno per partire in concreto, come la ristrutturazione di una serie di locali pubblici, avremo gli spazi per accogliere il caffè letterario, il salotto culturale della città, potendo contare su una serie di locazioni a disposizione di eventi e iniziative culturali".

"Noi - aggiunge - abbiamo da sempre lavorato tantissimo per rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla città: dallo Spoltore Ensemble ad altre iniziative che costelleranno la nostra estate spoltorese emerge la nostra connotazione basata su un intrattenimento che abbia una forte connotazione culturale.

Abbiamo anche una convenzione in essere con la facoltà di Architettura dell'Università D'Annunzio di Pescara, con studi e ricerche per un piano di valorizzazione del centro storico che ci consentirà di dare una connotazione più elevata al salotto su cui stiamo lavorando". (ANSA).