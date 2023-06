Laboratorio in comunità, reinserimento al sapore di confetto

YDD (ANSA) - ANVERSA DEGLI ABRUZZI, 17 GIU - Quando il reinserimento ha il sapore del confetto. E' stato attivato un nuovo laboratorio per gli ospiti della comunità psichiatrica "Il Castello" di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila). In collaborazione con il confettificio William Di Carlo di Sulmona, gli ospiti impareranno come si crea un confetto, dalla mandorla alle varie confezionature: cioccolato, frutta, tartufo. Ad insegnare l'arte agli ospiti è Franca Cavallaro, dipendente storica dell'azienda che da ben 46 anni collabora con la famiglia Di Carlo.Il laboratorio del confetto non è l'unico attivato nella struttura.

C'è quello di falegnameria, ortobotanica, sportivo, di lettura, scrittura assieme a quelli più strettamente tecnici. (ANSA).