Estate a Sulmona, Povia e notte bianca ambientale tra eventi

YDD (ANSA) - SULMONA, 17 GIU - Novanta eventi per animare l'estate sulmonese nonostante le ristrettezze economiche e la corsa contro il tempo. Nel cartellone degli eventi per la stagione estiva la novità riguarda la notte bianca in versione ambientale che si svolgerà tra il 2 e il 3 settembre. Non solo una kermesse per il popolo della notte, ma un'eco week dedicata ai temi dell'ambiente e del sociale della città di Sulmona.

Prevista anche l'esibizione di Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006, nell'ambito della manifestazione dei Saldi in Corso. In cartellone i grandi eventi della Giostra e del Muntagninjazz, ma anche cinema all'aperto, teatro, Ovidio Running e la rassegna teatrale che torna dopo lo stop di qualche anno per il Covid.

I weekend di luglio ed agosto saranno a cura di borghi e sestieri nelle aree di pertinenza, mentre la deroga all'ordinanza antichiasso, quella che ha fissato lo stop a mezzanotte per la percezione esterna della musica, sarà decisa volta per volta come ha spiegato il sindaco, Gianfranco Di Piero. Un cartellone trasversale, frutto di un lavoro sinergico tra uffici ed ex assessore, Rosanna Tuteri. (ANSA).