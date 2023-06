E... state al Museo, tra giochi, degustazioni e tour

(ANSA) - PESCARA, 17 GIU - Un cartellone che attraversa la stagione estiva, con eventi che puntano a coinvolgere anche chi arriva in Abruzzo per le vacanze e vuole visitare il Museo delle Genti e il Museo Cascella partecipando a degustazioni, visite gioco, percorsi esperienziali. Si comincia oggi, sabato 17 giugno, per finire il 23 settembre. Sotto il logo di "E...state al Museo" la Fondazione Genti d'Abruzzo ha riunito attività che invitino a rapportarsi in modalità inedita con le esposizioni permanenti. "Il rapporto con il territorio è per noi fondamentale - dice il presidente della Fondazione, Emilio Della Cagna - Accanto alle proposte del sabato i nostri operatori guideranno a conoscere la città osservandola da prospettive insolite". Quattro itinerari: il city tour "Cuore antico di una città moderna"; il city tour "Le due città"; il tour dei ponti "Aternum - dal fiume al mare" e l'uscita in catamarano "Aterno-Pescara un fiume di storia".

I primi tre appuntamenti sono al Museo delle Genti d'Abruzzo: sabato 17 giugno, ore 18 "Scoprire mangiando" visita con degustazione; sabato 1 luglio, ore 17,30 "L'oggetto mancante" visita gioco per famiglie; sabato 8 luglio, ore 21,30 "Mistero a luci spente" visita al buio. Al 'Cascella' sabato 15 luglio, alle ore 17,30 "CruciCascella" visita gioco per famiglie. Si torna al Museo delle Genti: il 22 luglio, ore 17,30 "Occhio all'originale" visita gioco per famiglie; sabato 29, ore 18 "L'oro d'Abruzzo" visita con degustazione; sabato 5 agosto, ore 21,30 "Visita con delitto", visita esperienziale adulti; sabato 19 agosto "Sos missione storia" visita gioco per famiglie; sabato 26 ore 18 "A tavola con gli antichi" visita con degustazione; sabato 2 settembre, ore 17,30 "Alla ricerca dell'oggetto misterioso" visita gioco per famiglie.

Al Museo Cascella: sabato 9 settembre, ore 21,30 "Mistero a luci spente" visita al buio; sabato 16 settembre, ore 17,30 "Cascella puzzle" visita gioco per famiglie. Al Museo delle Genti l'ultimo appuntamento: sabato 23 settembre, alle 18 "Dolci & Sapori d'Abruzzo" visita con degustazione.

Per informazioni e prenotazioni 0854510026 (interno 1 o 2) o 3939374212, o inviare una mail a museo@gentidabruzzo.it .

