Canile Sulmona 'abusivo', domani la protesta

YDD (ANSA) - SULMONA, 17 GIU - "Mettere in regola il canile comunale di Noce Mattei oppure chiederemo il sequestro della struttura". Lo ha detto Gabriele Bettoschi, rappresentante delle associazioni animaliste, intervenuto nella Sala Consiliare del comune di Sulmona a margine del Consiglio comunale sul bilancio.

Un faccia a faccia con il sindaco, Gianfranco Di Piero, e con alcuni assessori comunali all'insegna del confronto, ma anche con qualche momento di tensione. Secondo le associazioni la struttura sarebbe 'abusiva' da oltre un ventennio perché l'edificio non risulta accatastato. Il sindaco ha dato incarico a una figura tecnica di procedere a sanare le irregolarità e verificare le procedure adottate. Le criticità sono emerse anche in fase di istruttoria della gara pluriennale che il Comune sta per bandire e sono state riscontrate recentemente anche dai Carabinieri del Nas Abruzzo.

Di questo e di altro si parlerà domani nel corso di un incontro pubblico davanti alla sede della struttura. "Gli amministratori di Sulmona, la Asl e la Polizia Municipale, sono invitati a partecipare all'incontro per dare giustificazione del loro operato alla cittadinanza. Sono stati invitati il sindaco di Sulmona, assessori e consiglieri comunali, il presidente della Regione Abruzzo, l'assessore regionale alla Salute, il presidente della Commissione regionale sanità, il direttore generale della Asl, il responsabile regionale della sanità animale, i rappresentanti in parlamento del territorio", annunciano Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, Lndc Animal Protection, Ente Nazionale Protezione Animali, Tutela Diritti Animali, Legambiente e Arci Abruzzo. (ANSA).