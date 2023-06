Autismo, documentario "Io ci provo" al Trapani Film Festival

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GIU - Un pulmino con i protagonisti del documentario sull'autismo "Io ci provo" raggiungerà la Sicilia per il Trapani Film Festival. Il lavoro, presentato tra marzo e aprile in occasione della settimana di consapevolezza sull'autismo, è stato realizzato in Abruzzo, prevalentemente tra L'Aquila e Pescara, dalla cooperativa Lavoriamo insieme, l'associazione "La Casa di Michele - centro riabilitazione per l'autismo", in collaborazione con il regista video-maker Francesco Paolucci e l'ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero.

"Le proiezioni hanno avuto un successo straordinario - spiega lo psicologo Rosario Sabelli, deatore del progetto - a distanza di qualche settimana abbiamo deciso di partecipare ad un concorso cinematografico a Trapani. Veniamo selezionato e qui inizia la nostra fase on the road". Giovedi 22 giugno, infatti, i giovani protagonisti del documentario Francesco Scordella, Francesco Pasquali, Antonello Brandolini, Denis Ferrone e Adis Nebi insieme all'assistente sociale Massimiliano Misiano e al fotografo Leonardo Di Pietrantonio inizieranno un viaggio, volutamente con un pulmino, attraversando mezza penisola per arrivare a Trapani. In viaggio anche lo stesso Sabelli. A Trapani è anche atteso l'intervento del regista.

Il viaggio verrà documentato giorno per giorno e sarà possibile seguire e sostenere l'iniziativa attraverso la pagina Facebook della "Casa di Michele". (ANSA).