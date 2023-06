Turismo e marketing, 2 bandi della Camera di Commercio

(ANSA) - L'AQUILA, 16 GIU - La giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia ha deliberato la pubblicazione di due bandi con l'intento della valorizzazione del patrimonio culturale, dello sviluppo e della promozione del turismo. Il "Bando per le eccellenze territoriali" ha l'obiettivo di animare il territorio di competenza camerale, di L'Aquila e Teramo, con iniziative di ausilio all'attività turistica. Il bando è rivolto ad associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, reti di imprese, fondazioni culturali, associazioni di operatori che intendano realizzare iniziative di promozione e marketing dei prodotti locali.

L'ente camerale, con questo bando, finanzia iniziative di marketing territoriale, progetti di comunicazione turistica territoriale, progetti di valorizzazione e promozione di prodotti ed attività tipiche, importanti iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico culturali, progetti ed iniziative di integrazione turistica.

I contributi concessi saranno parametrati secondo criteri definiti dal bando, per una valore massimo erogabile, per singolo progetto, di 10mila euro. La somma stanziata per l'erogazione di contributi previsti da questo bando ammonta a 100mila euro. Scadenza bando: 30 novembre 2023.

Il "Bando internazionalizzazione imprese" ha invece l'obiettivo di dare un supporto alle imprese che intendano autonomamente partecipare a fiere di prodotto, anche specialistiche. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese (Pmi), anche in forma cooperativa, reti di imprese, consorzi di imprese con sede legale e/o unità operativa nelle province di L'Aquila e Teramo.

L'ente Camerale finanzia la partecipazione a fiere e mostre specializzate a carattere internazionale svolte in un paese estero nel corso dell'anno 2023, o fiere internazionali che si tengono in Italia. I contributi erogabili saranno pari al 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 3mila euro. La somma stanziata per l'erogazione dei contributi previsti dal suddetto bando è di 90mila euro. Scadenza bando: 15 novembre 2023. (ANSA).