Parchi, Marsilio, auspico un progetto unitario del sistema

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - "Il riconoscimento del Parco Nazionale della Majella come Geoparco mondiale dell'Unesco testimonia la validità del lavoro che il Parco sta svolgendo e continuerà a svolgere". Lo ha sostenuto, questo pomeriggio, il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo Marco Marsilio, intervenuto all'evento organizzato dal Parco Nazionale della Maiella all'Aurum di Pescara per raccontare un anno di progetti e obiettivi raggiunti.

"Come Regione - ha detto Marsilio - intendiamo, senza dubbio, sostenere l'impegno progettuale che c'è dietro, ma è innegabile che sarebbe fondamentale attivare una sinergia fra i tre Parchi nazionali e il Parco regionale Sirente Velino al fine di presentare un programma unitario di valorizzazione e di sviluppo del sistema abruzzese dei Parchi. Una iniziativa - ha aggiunto - che, se portata a termine, potrebbe consentire di intercettare risorse finanziarie importanti nell'ambito dei fondi Sviluppo e Coesione che saranno, a breve, definiti all'interno della nuova programmazione 21-27".

Secondo il presidente Marsilio "il sistema dei parchi oggi rappresenta un asse privilegiato del nostro territorio dopo che, per molti anni, spesso è stato un elemento di conflittualità con le comunità locali. Il Parco Nazionale della Maiella - ha concluso - ha, invece, il merito di aver recuperato questo rapporto e anche per questo auspicherei che i tre Parchi nazionali e quello regionale unissero le loro forze per lanciare un progetto unitario". (ANSA).