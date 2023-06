Nuova Pescara: Trulli, trovata convergenza su 4 municipi

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - "Nell'ambito dell'organo di fusione abbiamo già ragionato e trovato una convergenza su quattro municipi in cui dovrà essere strutturata la città, preservando le identità di appartenenza: i municipi originari, cioè i nostri (Montesilvano e Spoltore, ndr), con lo sdoppiamento del comune di Pescara che avrà due municipi, come era all'origine, con il fiume che divideva Pescara Nord da quella Sud". Lo afferma il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, a proposito dei municipi in cui sarà suddivisa Nuova Pescara, città che nascerà nel 2027 dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Per quanto riguarda l'unificazione dei servizi, Trulli dice all'ANSA che "sicuramente il ragionamento che si dovrà fare sarà partire dalle pratiche migliori. Nella costruzione del nuovo organismo - osserva - il modello dovrà essere replicabile e implementabile in tutti e tre i comuni. Un ruolo centrale lo avranno gli studi di fattibilità che, partendo dallo status quo, dovranno restituire la proposta migliore, servizio per servizio, del modello gestionale". (ANSA).