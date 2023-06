Musica: Barattelli, torna in concerto "Sale Chiodato"

(ANSA) - L'AQUILA, 16 GIU - Torna ad esibirsi la band "Sale Chiodato", gruppo nato nel 2006 dalla comune amicizia e passione condivisa per la musica dei tre medici Massimo Gallucci, Paolo Rosati e Valter Marola che suonano insieme fin dagli anni '80.

L'evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli" è in programma all'Auditorium del Parco lunedì 19 giugno con inizio alle ore 21,30. La formazione per questa occasione è con: Marco Boffa basso, Domenico Capanna voce, Gianfranco D'Alò chitarra, Paolo Rosati voce, chitarra, Andrea Maurizio batteria, Pasqualino Romanelli tastiere con la partecipazione dell'attore Marco Valeri. Il nuovo spettacolo "La rotta del capitano" nasce per festeggiare i 17 anni di attività della band; per questo si è scelto lo stesso titolo del primo album pubblicato dal fondatore Paolo Rosati, ma con l'aggiunta di nuove musiche e nuove canzoni. Sale Chiodato si caratterizza per proposte musicali con testi, musiche ed arrangiamenti originali, un mix di pop-rock italiano e musica d'autore, condito con elementi di musica elettronica. Il sisma del 2009 ha segnato oltre che la vita, anche la produzione artistica del gruppo. Tante canzoni sono ispirate da questo evento e nel 2011 è stato realizzato un video-concerto di circa 120 minuti con canzoni originali e corredate di videoclip. In particolare tre canzoni con relativi video sono state inserite in un DVD dal titolo "Il dolore, la rabbia ed il sorriso" che ha ricevuto un encomio ed una medaglia da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

In precedenza era stato già pubblicato un CD dal titolo "Troppo vero e sincero per finire". Fra i live da ricordare quello del dicembre 2011 con Giobbe Covatta e l'estate 2012 con Mimmo Locasciulli. Sale Chiodato, dopo aver superato le selezioni interregionali (Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana), è approdato alla fase finale del festival SanremoRock nel 2020, esibendosi sul palco del teatro Ariston. Sulla base della esibizione convincente il gruppo è stato selezionato anche per la fase finale della 34° edizione 2021. Paolo Rosati, fondatore del gruppo, è stato finalista per due volte del Concorso CET Scuola Autori di Mogol nel 2019 e nel 2020. (ANSA).