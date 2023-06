Inchiesta Pescara: sindaco, non ci siamo accorti di nulla

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - "Io come sindaco ed i miei assessori siamo rimasti attoniti da quanto emerso da questa inchiesta soprattutto per la questione relativa all'uso di sostanze stupefacenti. Non ci siamo mai accorti di nulla e quando venerdì scorso, rispetto alle voci che correvano, ho chiesto a Trisi se fosse vero mi ha assicurato di no". E' quanto ha dichiarato il sindaco di Pescara Carlo Masci durante una conferenza stampa in Comune convocata per illustrare la posizione dell'amministrazione dopo il terremoto che la scorsa settimana ha colpito il settore dei Lavori pubblici con l'arresto del dirigente pescarese FabrizioTrisi per corruzione e di altri dipendenti comunali.

Quanto alle vicende sugli appalti, Masci ha detto che "non è compito della politica entrare nel merito delle assegnazioni dei lavori, si tratta di atti gestionali".

Intanto sono state attivate tutte le misure di sicurezza: il dirigente è stato sostituito, i dipendenti indagati allontanati ed istituito comitato strategico per la riorganizzazione dell'attività amministrativa. (ANSA).