Capistrello, una comunità a misura di orso

(ANSA) - CAPISTRELLO, 16 GIU - Iniziativa a tutela dell'orso bruno marsicano a Capistrello promossa dalle associazioni "Rewilding Appennines" e "Salviamo l'orso" insieme al Comune. Un gruppo di ragazzi provenienti da Francia, Svizzera e Irlanda coordinati da Serena Frau dell'associazione 'Salviamo l'orso', nella frazione di Pescocanale ha installato una bacheca con informazioni utili e consigli su atteggiamenti che l'uomo deve adottare per preservare la specie. L'iniziativa, seguita dal consigliere comunale Ernesto Liberatore, ha il patrocino del Comune e del Cai Valle Roveto, dell'associazione "Aquile Ambientali" e "Fondation Segrè".

In passato a Capistrello era stato installato un segnale stradale che invitava gli automobilisti a rallentare: insieme alla scritta "ci siamo anche noi" un'immagine ritraeva due orsi in cammino. (ANSA).