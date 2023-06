Centrale Snam, Comitato Via Regione sospende esame pratica

YDD (ANSA) - SULMONA, 15 GIU - Il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo decide di sospendere l'esame della pratica Snam. Lo annunciano i comitati cittadini per l'ambiente che avevano presentato una diffida e un esposto ai Carabinieri Forestali. Il Comitato della Regione ha inviato una comunicazione alla multinazionale del gas con cui si chiede che, entro 15 giorni, relazioni in merito all'ottemperanza di ulteriori prescrizioni, oltre a quelle già all'esame dell'organismo regionale. Nella diffida, inoltrata anche al ministero dell'Ambiente, i Comitati cittadini avevano evidenziato che ben 22 prescrizioni andavano ottemperate prima dell'inizio dei lavori della centrale Snam. Questo, però, non è avvenuto, violando apertamente quanto stabilito dal decreto V.I.A. n. 70 del 7 marzo 2011 e confermato dal Decreto autorizzativo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2018.

Di conseguenza i lavori non potevano iniziare il primo marzo scorso, data in cui la Snam ha allestito il cantiere e cominciato gli scavi in località Case Pente a Sulmona (L'Aquila). L'ultima proroga per l'avvio dei lavori concessa alla Snam dal ministero è scaduta il 7 marzo 2023, pertanto anche lo stesso Decreto autorizzativo è decaduto. Stante questa situazione, i Comitati hanno chiesto sia alla Regione Abruzzo sia al ministero dell'Ambiente di "non rilasciare comunque pareri favorevoli alle prescrizioni", preavvisando che, in caso contrario, "qualunque violazione dei su richiamati Decreti sarà oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria e alle altre Autorità competenti al fine di chiedere la revoca di eventuali atti illegittimamente emanati, oltre che l'adozione dei provvedimenti di legge nei confronti dei responsabili".

Intanto i lavori a Case Pente vanno avanti. Sul cantiere sono in corso gli accertamenti dopo l'esposto presentato dagli ambientalisti (ANSA).