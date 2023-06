Carabinieri, Prefettura cerca nuova caserma per Pettorano

YDD (ANSA) - PETTORANO SUL GIZIO, 15 GIU - I Carabinieri di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) cercano casa. E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura dell'Aquila l'avviso per la ricerca di un immobile da adibire a caserma dei Carabinieri sul territorio comunale di Pettorano sul Gizio. Il ricorso alla procedura si è reso necessario per il mancato rinnovo della convenzione con i proprietari dello stabile che ospita attualmente i militari. Da qui la ricerca di un immobile alternativo. I locali, si legge nell'avviso, devono avere una superficie lorda di circa 615 metri quadri, possedere condizioni di sicurezza, funzionalità, efficienza energetica, agevoli vie di collegamento con le arterie principali e parcheggio nonchè caratteristiche in linea con la vigente normativa urbanistica e antisismica.

La scadenza per far pervenire l'offerta è fissata entro e non oltre le ore 12 del prossimo 10 luglio. "Saranno considerate ammissibili proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori esigenze della parte locataria. La proprietà offerente si impegna ad effettuare detti eventuali adeguamenti, entro un ragionevole lasso di tempo, che sarà appositamente indicato nell'offerta" viene precisato nell'avviso. (ANSA).