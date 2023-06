All'Aurum il 'giorno del Parco Nazionale della Maiella'

(ANSA) - PESCARA, 15 GIU - Una giornata per raccontare le esperienze di un anno, gli obiettivi raggiunti e i tantissimi progetti in corso su un territorio di 74.095 ettari, la cui altitudine va dai 130 ai 2793 metri e dove sorgono 39 Comuni nelle province di Chieti, L'Aquila e Pescara. Domani, venerdì 16 giugno, è "Il giorno del Parco Nazionale della Maiella". Nei locali dell'Aurum, alle 11.30 il conferimento del Titolo Esclusivo e Ufficiale alle nuove Guide del Parco nazionale della Maiella, che saranno coinvolte nelle attività di sensibilizzazione in tema di tutela, gestione sostenibile e buone pratiche in materia ambientale, in stretto rapporto con le finalità e le strategie di conservazione e sviluppo del Parco.

Alle 12:00 presentazione del Cammino della Linea Gustav con il presidente Zazzara e Adele Garzarella, geologa, ricercatrice del Cammino, insieme ai sindaci dei Comuni del comprensorio.

Alle 15:30 la tavola rotonda "La Maiella, Geoparco mondiale dell'Unesco", Introduce e modera Luciano Di Martino, in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico del Maiella Unesco Geopark. Interventi di Zazzara, dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Maiella Unesco Geopark, dei sindaci del Parco, di Anci Abruzzo e delle aziende del Parco. Alle 17.30 si parlerà dell'attività editoriale del Parco. Interverranno gli autori de "La Pietra e lo Spirito", numero monografico di Thema, rivista di beni culturali ed ecclesiastici.

Alle 18:30 intervengono Guido Palmerini e Mariano Spera, rispettivamente autore e curatore del volume "L'arte rupestre nel Parco nazionale della Maiella". Alle 19.30 degustazione guidata di prodotti caseari degli "Allevatori della Montagna Madre" e dei vini Vola Volè Maiella National Park a cura di Simone Angelucci, veterinario del Parco della Maiella, e Camillo Zulli, enologo BioCantina Orsogna.

A chiudere la serata alle 21.00 il concerto dell'Orchestra da Camera Fedele Fenaroli diretta da Nicola Gaeta con "Pierino e il lupo", op. 67 di Sergej Prokofiev con voce recitante Gabriele Cirilli. A seguire 'Un piccolo cuore marsicano' di Andreina Costantini, testo di Vincenzo Mambella, prima assoluta, tutto con ingresso gratuito. (ANSA).