Turismo: fondi per piccoli comuni. Esclusa Valle Subequana

YDD (ANSA) - MOLINA ATERNO, 14 GIU - I comuni della Valle Subequana non hanno una vocazione turistica secondo il governo dal momento che sono stati esclusi dai fondi ministeriali . Per questo i sindaci di Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Secinaro, Gagliano Aterno e Goriano Sicoli hanno scritto al Ministro, Daniela Santanchè, per chiedere "di mettere da parte queste classificazioni che finiscono solo per creare disparità e contrapposizioni in territori omogenei e di utilizzare nei bandi, anche futuri, in riferimento ai piccoli comuni, esclusivamente l'elenco di cui alla legge n. 158/2017".

"Da sempre nei piccoli Comuni abbiamo imparato a lavorare insieme, dimostrando di saper guardare oltre i nostri confini, convinti che solo questo sia il modo per affrontare le difficoltà e per favorire una crescita e uno sviluppo del territorio"- scrivono i sindaci sostenendo che "questa classificazione, così come l'indice di vulnerabilità sociale e materiale utilizzato nel Fondo di sostegno ai comuni marginali, risulta dannosa non solo per la nostra valle, ma per tutto il Paese, in quanto finisce per generare logiche municipalistiche e campanilistiche, oltre a penalizzare centri ricchi di storia, cultura, e beni artistici e paesaggistici" (ANSA).