Sanità: domani presidio davanti direzione Asl 1 all'Aquila

Un nuovo presidio dal titolo "La sanità pubblica si difende" è in programma per domani, giovedì 15 giugno, alle 10.30, per iniziativa di alcune forze sindacali, associazioni sul territorio e vari partiti dell'opposizione in consiglio comunale e regionale.

L'appuntamento, come in un recente sit-in in difesa dei nuclei di cure primari, è davanti alla sede della Direzione sanitaria della Asl 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona. "Vi è bisogno del coinvolgimento di tutti - si legge nella nota di convocazione -.

Vi è bisogno di bloccare la deriva. La sanità del territorio è divenuta la cenerentola abruzzese. Le attenzioni sono altrove.

Noi non ci arrendiamo".

"Non siamo disponibili - si legge ancora - ad accettare il depauperamento di un patrimonio collettivo, non saremo complici di un progetto sciagurato, ci mobilitiamo e ci mobiliteremo accanto ai concittadini".

Una protesta che chiede il conto anche della gestione della vicenda relativa all'attacco hacker che ha messo in ginocchio i server di tutta la provincia. Tra le adesioni anche quella del Movimento 5 Stelle con il consigliere Giorgio Fedele.

"Queste sono le stesse rimostranze che da anni mettiamo sul tavolo della discussione in Consiglio regionale - ha ricordato Fedele in una nota - trovando sempre un muro di pressapochismo e scaricabarile proprio da chi è stato eletto per risolvere i problemi, anche in ambito sanitario. Noi continueremo a lottare dentro e fuori le istituzioni per garantire a tutti una sanità pubblica di qualità. È importante esserci perché è sempre più necessario far sentire la voce del territorio. Noi ci siamo".

