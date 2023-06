Lavoro e cultura: accordo tra Corfinio e Università Salento

YDD (ANSA) - CORFINIO, 14 GIU - Siglato protocollo d'intesa tra comune di Corfinio e Università del Salento. L'accordo è finalizzato a favorire la produzione di innovazione sociale, anche attraverso la sperimentazione e l'impiego delle nuove tecnologie; l'attivazione congiunta di dinamiche di governance locale che coinvolgano altri soggetti istituzionali e sociali del territorio urbano; l'inclusione sociale, il benessere e la sicurezza; la sostenibilità ambientale; la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico e culturale; lo sviluppo economico sostenibile; nuove opportunità di lavoro mettendo a valore le competenze generate dalla formazione e dalla ricerca universitaria. Il Protocollo d'Intesa, della durata di tre anni, prevede inoltre la redazione di un programma degli interventi e delle attività di attuazione dell'accordo. Il programma indica i contenuti, i soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione, gli oneri a carico di Comune e dell'Università, l'eventuale impiego di fondi nazionali e/o europei. Come prima area di collaborazione viene deciso di dare avvio ad un programma di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del Comune di Corfinio con particolare riferimento al periodo della Guerra Sociale contro Roma (91-89 a.C.) durante il quale l'antica Corfinium venne eletta capitale dei popoli italici.

"Ringrazio il Magnifico Rettore, Prof. Pollice - dichiara Romeo Contestabile, Sindaco di Corfinio - per la sensibilità e la disponibilità nel dare valore ad una eccellenza presente sul nostro territorio. Sono certo che l'accordo sottoscritto tra il Comune di Corfinio e l'Università del Salento, consentirà un rapido sviluppo del Bene Comune e la promozione della storia e dei beni culturali della nostra città". (ANSA).